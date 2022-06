Mireille Calmel est une grande figure du roman historique, et dans ce nouvel ouvrage, elle fait découvrir ou redécouvrir Jeanne De Belleville, la première femme pirate.

Le coin lecture : d'écume et de sang de Mireille Calmel

Jeanne De Belleville a vécu au 14ème siècle (1300 - 1359). Issue de la noblesse française, elle va devenir la pire ennemie de la couronne de France, sur terre comme sur mer pour venger la mort de son mari Olivier de Clisson, exécuté après les festivités du mariage du second fils du roi de France, accusé de trahison. Olivier de Clisson sera décapité, et sa tête exposée sur une pique à Nantes, c'est à ce moment là que Jeanne découvrira la mort de l'amour de sa vie et que tout va basculer.

Elle sera surnommée la "tigresse bretonne" et la "lionne sanglante" tant elle se bat sur terre comme sur mer. La légende raconte qu'elle part toujours en tête épée à la main lors des abordages.

Mireille Calmel ne raconte pas l'histoire de Jeanne de Belleville comme une biographie "classique", elle a choisi d'écrire cette histoire à la première personne du singulier pour se rapprocher d'une forme de confession. Elle avoue d'ailleurs avoir écrit avec le sentiment que c'était Jeanne De Belleville qui lui dictait cette confession.