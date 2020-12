Le coin lecture de France Bleu Périgord : La Fontaine raconté par (Vincent) Fernandel

Avec son patronyme, on pensait plus à "La vache et le Prisonnier" qu'au "Corbeau et le Renard", mais qu'importe pour Vincent Fernandel qui a voulu sensibiliser les enfants aux fables de la Fontaine, qu'il juge universelles.

Le petit-fils de Fernandel lit les fables de la Fontaine dans un livre-CD, illustré par Charlotte Molas : C'est intelligent, beau à regarder, agréable à écouter.

Les fables de la Fontaine racontées par Vincent Fernandel Copier

Des fables rarement vues, lues ou apprises à l'école (aussi)

Jean de La Fontaine, l’auteur célèbre de ces petites histoires qui ressemblent à notre quotidien dans lequel la morale est chahutée, est indémodable. Il est encore d'actualité, au moins dans les classes de primaire où les enfants apprennent certaines, classiques. Dix-sept de ces fables ont été sélectionnées par Vincent Fernandel et l'équipe de travail autour de ce livre-CD : "Le processus de sélection a été plus long que l'enregistrement en lui même. On a relu toutes les fables, il y en a eu plus de 250. Il fallait rester sur des classiques : "la cigale et la fourmi", "le lièvre et la tortue". Mais nous avons cherché aussi des fables moins populaires , que l'on a moins vues lues ou appris à l'école comme "le chêne et le roseau"."

Vincent Fernandel donne la voix des fables de la Fontaine - Leo Paget

Vincent Fernandel revisite les Fables de la Fontaine et ajoute ce timbre de voix qui fait la différence, tout en s’accordant avec les illustrations du livret : un très bel ouvrage chez Fleurus Editions.