Le Coin lecture de France Bleu Périgord : Brive la galère de Marie Wilhelm aux éditions du Noir au Sud Cairn

Brive la galère est la suite d’une histoire entamée il y a quelques années par Marie Wilhelm. Découvrez une série de personnages qui avancent masqués. Une enquête complexe, à tiroir, écrite pour surprendre le lecteur. Une histoire qui vous invite à voyager entre Limoges et Brive la Gaillarde, deux villes que l'auteure connait parfaitement bien. Au-delà du commissaire Savigny qui mène l’investigation, c’est aussi le Limousin qui devient l’un des personnages principaux de ce polar.

Résumé

On découvre un cadavre flottant dans la Vienne en plein centre-ville de Limoges : pas de chance pour le commissaire Savigny. Le voilà confronté à une enquête de plus en plus éprouvante qui va bousculer ses certitudes et mettre en danger une kyrielle de personnages issus des milieux les plus variés : une sœur irlandaise de passage, brutale et tonitruante, une jeune fille turque dévorée par la colère, une mystérieuse proviseure ou encore deux familles bourgeoises aux agissements inattendus. Un Savigny qui va devoir rassembler ses esprits et invoquer sa finesse et sa capacité d’attention Dieu merci toujours intactes.

Ecoutez l'interview de Marie Wilhelm Copier

Quelques indiscrétions …

L’auteure assure que la suite arrivera très vite. Celle-ci est déjà écrite et mettra en scène un criminel attachant. En attendant vous plongez dans l’univers de Marie Wilhelm avec Brive la galère aux éditions du Noir au Sud Cairn, disponible dès à présent chez votre libraire.