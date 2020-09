Le coin lecture de France Bleu Périgord : « Du maïs dans mon assiette » (éditions de terran)

Fruit d'une collaboration étroite entre agriculteurs biologiques, restaurateurs, cuisiniers, fins gourmets, "Du maïs paysan dans mon assiette" est une ode au maïs paysan, de ses origines méso-américains aux champs et aux tables qui l'accueillent aujourd'hui, îlots de compétences et de savoir-faire partagés, îlots de résistance aussi face à l'homogénéité de l'agriculture et des grandes cultures, à leur monotonie, à leur emprise sur la vie, celle des plantes comme celle des hommes. (extrait)

A la fois récit d'une histoire, document informatif et livre de recettes, "Du maïs paysan dans mon assiette" est un ouvrage réalisé par Agrobio Périgord. Cet outil pratique saura répondre à vos interrogations sur ce maïs paysan et vous apportera également de bonnes idées pour l'utiliser en cuisine.

"Du maïs paysan dans mon assiette" par Agrobio Périgord aux éditions de terran

Résumé de "Du maïs paysan dans mon assiette" :

Le maïs est une plante connue de tous, du moins sous sa forme classique : épis jaunes et plantes bien rangées, trônant en plein été dans nos champs copieusement arrosés, pour l'alimentation des animaux d'élevage. Ce que l'on sait moins, c'est que cette céréale a eu un fort impact dans la culture culinaire et traditionnelle.

Les variétés paysannes de maïs avaient quasiment disparu du paysage agricole avec l'arrivée des variétés hybrides, lors de l'intensification de l'agriculture. À nouveau cultivées, principalement sans irrigation, depuis une quinzaine d'années par des agriculteurs passionnés - souhaitant proposer des produits de qualité, préserver la biodiversité cultivée et l'environnement, et se réapproprier un geste millénaire (l'autoproduction de la semence) -, elles présentent des caractéristiques nutritionnelles et gustatives remarquables. La semoule et la farine de maïs sont des produits peu chers, simples à cuisiner et permettant de composer des plats nutritifs, compatibles avec les régimes vegan et sans gluten.

Un collectif de producteurs-transformateurs, cuisiniers et boulangers, vous propose dans cet ouvrage une large gamme de recettes traditionnelles, revisitées et nouvellement inventées pour vous faire (re)découvrir cette céréale aux qualités insoupçonnées !

