Le coin lecture de France Bleu Périgord : « Histoires incroyables du Tour de France », un docu-BD original

Découvrez l’histoire de la plus célèbre des courses cyclistes ! Depuis 1903, le Tour de France fait vibrer les passionnés et déclenche des marées humaines à chacune de ses étapes. C’est l’événement le plus attendu de l’année, celui qui nous fait découvrir de splendides paysages et trembler pour nos champions. "Histoires incroyables du Tour de France" est un album sous forme de Docu-BD pour vous raconter l’histoire de cette incroyable compétition.

Des coulisses de sa création à ceux de son organisation, des coups de maîtres aux coups tordus, des mythiques vainqueurs aux anecdotes méconnues, vous saurez tout sur cette épreuve légendaire. Philippe Bouvet et Emmanuel Marie, les co-auteurs de ce livre, se sont entourés de dessinateurs de talent pour retracer ces événements mythiques, mais aussi pour redonner aux plus grands champions disparus.

Ecoutez Philippe Bouvet, co-auteur de ces "Histoires incroyables du Tour de France" Copier

La maison d'édition Petit à Petit présente sous la forme originale de docu-BD des collections abordant de nombreuses thématiques.

Grâce aux pages documentaires et aux bandes dessinées, vous découvrirez de manière ludique et innovante les étapes qui ont façonné cette célèbre course.

Histoires incroyables du Tour de France en BD chez Petit à Petit