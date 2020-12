Le coin lecture de France Bleu Périgord : La chaussure, le sujet qui botte Bernard Parisot

Après vingt années de recherches et d'écriture, Bernard Parisot néo Belvésois vient de publier la première encyclopédie de la chaussure.

L'encyclopédie de la Chaussure par Bernard Parisot Copier

Il prend son pied en faisant des recherches sur les chaussures.

Vingt ans de recherche auront été nécessaires pour mettre au point la première Encyclopédie de la Chaussure, éditée par la maison d'édition girondine "Le bord de l'eau". Dans cette encyclopédie, 10 000 ans d'histoire mondiale de la chausse, du paléolithique supérieur au XXIè siècle, racontés en 520 pages, 700 illustrations inclus. En consultant cette encyclopédie, on en voit de toutes les sortes (de chaussures) : Souvent modestes mais indispensables !

L'Encyclopédie de la Chaussure est un ouvrage référence © Radio France - Arno Visconti

Comment se chaussaient nos ancêtres ?

C'est aussi l'occasion de découvrir comment se chaussaient nos ancêtres. Du chausson, de la layette de bébé tricoté à la main, jusqu'à la pantoufle du vieillard, en passant par les galoches, les sabots, les bottes, les espadrilles et les souliers vernis pour aller danser. Fut un temps où l'on ne mettait de chaussures que le dimanche, pour aller à la messe, ou pour les grandes occasions : baptêmes, mariages, enterrements. Fut un temps où on jugeait quelqu'un à la qualité de ses chaussures. Ou parce qu'il n'en avait pas du tout. D'où l'expression de « va-nu-pieds ». Bref, cette exposition en dit long sur la marche de la chaussure, à travers les époques. On la découvre dans cette encyclopédie, quasi exhaustive.