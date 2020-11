Le Coin lecture de France Bleu Périgord : La puissance des femmes. Une autre histoire de la philosophie

Philosophie Magazine propose une enquête afin de rétablir la parole des femmes qui sont les grandes oubliées dans la philosophie. Leurs pensées furent souvent empêchées voir même effacées et cela pendant près de 2000 ans. Cependant, elles ne se sont jamais résignées dans « un monde de la philosophie qui est fondamentalement sexiste et même machiste, longtemps méprisant envers la pensée des femmes» selon Sven Ortoli.

La puissance des femmes évolue avec le temps, c’est une histoire en devenir …

Les femmes offrent une puissance en acte. Elle pensent, elles font, elles s’opposent, on le voit avec les mouvements féministes qui jalonnent l’histoire. C’est pourquoi ce hors série vous propose une carte des féminismes en 3 vagues contemporaines.

Fin du XIXème siècle il y a les suffragettes. La deuxième vague se mobilise dans les années 80 avec une figure majeure : Simone de Beauvoir qui démocratise alors une pensée « on ne naît pas femme on le devient ». Enfin, il y a la troisième vague, les contemporaines des années 2000, pour qui le genre est une construction culturelle. Elles veulent unir les forces contre toutes les dominations pour agir et faire réagir.

Ecoutez l'interview de Sven Ortoli Copier

La prise de conscience générale de la domination masculine est encore en train de se faire, il est donc normal d’avoir différents mouvements féministes qui accompagnent les grandes évolutions et prises de conscience du monde.

La puissance des femmes. Une autre histoire de la philosophie est le nouveau hors série de Philosophie magazine dans lequel se côtoient les extraits de textes classiques de femmes philosophes (de l’antiquité à nos jours) ainsi que des entretiens avec des penseuses contemporaines : J. Butler, F. Dastur, C. Delaume, V. Despret, E. Dorlin, I. Stengers …