Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Le code Télémaque” de Jean Luc Aubarbier chez City éditions

Après “L'échiquier du temple”, “Le testament noir”, “La vengeance de Gaia” et “Le complot de l'aube dorée”, Jean Luc Aubarbier est de retour avec “Le code Télémaque” sorti en poche chez City éditions. Avec ce roman, les lecteurs retrouvent un duo de héros cher à l’auteur. Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec reviennent pour un 5ème opus et une enquête qui vont les mener des Etats-Unis au Périgord sur les traces de Fénelon, un personnage à part entière dans ce roman

Résumé

Au cours d’un voyage dans le Colorado, les archéologues Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec découvrent Richard Tenant, une vieille connaissance, assassiné dans son hôtel. Près de lui, un exemplaire annoté du « Télémaque » de Fénelon. Le chef adjoint de la C.I.A. les charge d’une mission en France : empêcher une dangereuse organisation d’illuminati de s’emparer d’un document qui pourrait ranimer les guerres de Religion. Les deux amis se lancent sur les traces de Fénelon, dans son château périgourdin, à Sarlat et à l’abbaye de Carennac où il officia. Car Fénelon ne fut pas que ce doux éducateur du petit-fils de Louis XIV qui prôna l’éducation pour tous et la justice sociale. Ce précurseur des Lumières fut le chef d’un groupe d’illuminés chrétiens, les Quiétistes, au côté d’une femme étonnante et sulfureuse : madame Guyon. Ensemble, ils fondèrent une société secrète, les Michelins, qui devait diriger le royaume à travers l’héritier de la Couronne. Fénelon fut également le maître à penser du chevalier de Ramsay, un des fondateurs de la franc-maçonnerie. Pour le punir, le roi l’exila à Cambrai, alors au cœur de l’Europe. Son pouvoir s’en trouva grandi.

Sorti en 2019, “Le code Télémaque” est désormais disponible en format poche chez City éditions

Début 2021 paraitront les sixièmes aventures de Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec.