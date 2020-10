Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Le dictionnaire amoureux de Montaigne” d’André Comte-Sponville

Il est l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde, André Comte Sponville signe un nouvel ouvrage. Avec “Le dictionnaire amoureux de Montaigne”, le philosophe livre un portrait riche et éclairant sur cet écrivain de génie que fût Montaigne et sa pensée.

Le tour de force d’André Comte Sponville est de réussir à restituer de manière limpide et bouleversante l’incroyable richesse de la pensée de Montaigne. Il en fait ressortir l’originalité, la profondeur, la complexité, la modernité.

Ce dialogue véritablement amoureux, entre deux esprits libres, est aussi un livre de vie et de sagesse.

