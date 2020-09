Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Le grand Almanach de la France 2021” de Frédérick Gersal

Passer une année avec Frédérick Gersal, telle est la promesse du “Grand Almanach de la France 2021”. Paru aux éditions Métive, c’est un ouvrage référence depuis déjà cinq numéros. Bons mots, recettes, faits divers, anniversaires, jardinage, scènes historiques, trucs et astuces… ce passionné d’histoire partage le résultat de ses recherches.

365 jours = 365 façons de redécouvrir nos campagnes et leur terroir. Plus de mille rubriques pratiques pour redécouvrir, au fil des saisons, le meilleur de nos terroirs et leurs secrets tout en s’amusant grâce à la plume de Frédérick Gersal.

Frédérick Gersal a été chroniqueur historique sur les radios France info, France Bleu et a animé un jeu quotidien. Il intervient également dans l’émission télévisée Télématin de France 2. Véritable connaisseur de l’histoire, il signe pour la 5ème fois l’édition de ce grand Almanach.

“Le grand Almanach de la France 2021” de Frédérick Gersal (Métive)