Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Le quart d'heure de célébrité” de Frédéric Pommier

"Le quart d’heure de célébrité", c’est une chronique que Frédéric Pommier a fait vivre pendant 3 ans chaque vendredi sur France Inter. Au micro, il a raconté les parcours de ces personnes, anonymes, qui ont fait la une de l’actualité. Après l’exercice radio, Frédéric Pommier vous propose un livre avec 66 portraits qui racontent une époque.

Ce sont des «anonymes» soudain devenus célèbres. Des gens ordinaires propulsés, parfois malgré eux, sur le devant de la scène.

Des héros et héroïnes des temps modernes, des phénomènes, des victimes, des rebelles, des audacieux, des courageux et des courageuses. Une miraculée de l’Himalaya, un chômeur sommé de «traverser la rue», une étudiante qui a tenu tête à son harceleur, un tranquille retraité pris pour un assassin, un sans-papier qui s’est mué en Spiderman, une maîtresse d’école confinée sur la Toile, un écolo qui se perche dans les arbres pour leur sauver la vie...Avec humour et son sens tout particulier de l’humain, Frédéric Pommier raconte leurs histoires. Il raconte aussi notre époque.

“Le quart d'heure de célébrité” de Frédéric Pommier aux éditions des Equateurs