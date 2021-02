Le Coin lecture de France Bleu Périgord : "Le rêve d'un autre monde - La tour de l'espoir"

Après le succès de la saga "Oksa Pollock", Anne Plichota et Cendrine Wolf reviennent avec une dystopie réaliste qui plaira aux ados et jeunes adultes adeptes du genre ...

Dans la lignée des sagas "Hunger Games" ou encore "Divergente", voici "Le rêve d'un autre monde" des françaises Anne Plichota et Cendrine Wolf. Pas de science-fiction au programme, mais une histoire purement réaliste, qui, en cette période, a une saveur toute particulière.

"La tour de l'espoir" est le premier tome de la série de livres. Direction le Venezuela, où quatre adolescents redoublent de courage pour faire vivre leur famille. Ils habitent dans la Tour de David, plus grand squat vertical au monde, au cœur de Caracas. Si les pénuries et l'insécurité rythment leur vie, ce n'est pas le cas des deux autres personnages principaux, deux amis français qui vivent au pied de la Dune du Pyla. Leur vie semble plus tranquille, mais les réalités climatiques et économiques vont vite les rattraper. Du Venezuela à la France, leurs destins vont se croiser et converger vers un même espoir : survivre et revivre dans un monde frappé par le chaos.

Le rêve d'un autre monde - La tour de l'espoir - XO EDITIONS

Le tome 1 "La tour de l'espoir" de cette série "Le rêve d'un autre monde" par Anne Plichota et Cendrine Wolf est à retrouver chez XO Editions. Pour les impatients, sachez que le tome 2 est déjà en cours d'écriture !