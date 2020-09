Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Le secret de la Forge” d’Isabelle Artiges

Et si "Roméo et Juliette" se déroulait en Périgord ? C'est un peu la base du nouveau roman signé Isabelle Artiges. Cette Périgourdine d'origine est habituée à l'écriture et manie la plume comme personne. Après "Le temps des vieux moulins", "La demoiselle de Hautefort" ou encore "La belle Créole", elle revient avec "Le secret de la forge" paru le 13 août aux éditions De Borée.

L'histoire de deux familles (les Beauregard et les Chaumeuil). Tout les sépare. Mais l'amour de Lyse et Gaspard, enfants de chacune de ces familles, va changer leurs rapports. Sous la plume d'Isabelle Artiges, cette histoire rejoint la grande Histoire.

“Le secret de la Forge” d’Isabelle Artiges aux éditions de Borée Copier

Au cours d'un malheureux accident, Lyse de Chaumeuil est secourue par Gaspard de Beauregard. L'amour opère immédiatement entre les deux jeunes gens. Il n'y avait pourtant qu'un accident pour les réunir, tant leurs familles font tout pour s'éviter depuis des générations. Depuis qu'un drame a fait fermer ses mines, la famille de Beauregard s'étiole à l'ombre de la famille de Chaumeuil, à la tête de la plus grande forge de la région.

"Le secret de la forge" d'Isabelle Artiges © Radio France - Marie Corine Cailleteau

Lyse et Gaspard parviendront-ils à réconcilier leur famille ?

"Le secret de la forge" d'Isabelle Artiges aux éditions De Borée