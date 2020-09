Le coin lecture de France Bleu Périgord : « Le Tour de France des villes et villages » de Jean Paul Ollivier

Alors que le Tour de France 2020 est parti avec près de deux mois de retard sur le calendrier habituel, les amateurs de vélo et d’histoire vont se régaler en feuilletant le nouveau livre de Jean Paul Ollivier : « Le Tour de France des villes et villages » aux éditions Mareuil.

Historien et célèbre commentateur du Tour de France, Jean-Paul Ollivier connaît la grande boucle comme sa poche. Fort de ses années à sillonner les routes du pays pour couvrir cet événement sportif, le journaliste publie un livre : « Le Tour de France des villes et villages » aux éditions Mareuil.

Véritable travail d’orfèvre, cet ouvrage est une mine d’informations pour les amateurs de vélo et d’histoire. Près de 1000 entrées classées par département embarquent les lecteurs sur les routes du Tour et vous font entrer dans la légende de la course en redécouvrant ces lieux désormais mythiques. Sprint magnifique marquant une carrière d’un sportif et l’histoire, des cols célèbres, du Nord au Sud, rien n’échappe aux souvenirs et aux anecdotes de Jean-Paul Ollivier.

« Le Tour de France des villes et villages » de Jean Paul Ollivier aux éditions Mareuil