Le Coin lecture de France Bleu Périgord : Les grands témoins de Lascaux de Denis Tauxe et Hervé Chassain

En cette année de célébration des 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux, Denis Tauxe et Hervé Chassain signent “Les grands témoins de Lascaux” aux éditions sud ouest.

Le préhistorien et spécialiste de la grotte de Lascaux, Denis Tauxe et le journaliste, Hervé Chassain, fêtent les 80 ans de la découverte de la grotte à leur manière en dressant le portrait des “Grands témoins de Lascaux”. 14 portraits à découvrir pour rendre hommage à ceux qui ont fait l’histoire de la grotte. Si les auteurs se penchent sur l’histoire du créateur de la grotte, ils s’intéressent aussi aux quatre inventeurs, Marcel Ravidat en tête mais pas seulement. De Marcel Ravidat à Yves Coppens en passant par Arlette Leroi-Gourhan, Monique Peytral, Georges Bataille ou Brigitte et Gilles Delluc, portraits des grandes figures de Lascaux. Ce livre raconte le rôle joué par les « grands témoins » lors de la découverte de la grotte le 12 septembre 1940, puis lorsque l’émerveillement a peu à peu cédé la place à la nécessité de la préservation.

Les grands témoins sont…

Les inventeurs autour de Marcel Ravidat, dont Thierry Félix entretient la mémoire

Les préhistoriens comme l’abbé Breuil, l’abbé Glory, Arlette et André Leroi-Gourhan, Denis Vialou, Brigitte et Gilles Delluc, Yves Coppens, Jean-Michel Geneste, Norbert Aujoulat

Les artistes comme André Malraux, Georges Bataille ou Monique Peytral et plus de 200 noms qui comptent pour Lascaux !

Un mot des auteurs :

Hervé Chassain, journaliste en Périgord, passionné par l’actualité et le patrimoine, suit depuis vingt ans pour le journal Sud Ouest les aventures de Lascaux et de ses répliques.

Denis Tauxe, préhistorien et spécialiste de la grotte de Lascaux, est rattaché au département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Il est référent préhistoire et formateur des médiateurs du Centre international de l’art pariétal Montignac-Lascaux.