Le coin lecture de France Bleu Périgord : Los embarbelats, un livre-réhabilitation

Jean-Jacques Gillot, docteur en histoire, auteur de nombreux ouvrages sur la Seconde guerre mondiale a lancé le pari de répertorier les prisonniers de guerre du département (Périgourdins de naissance et d’adoption), de façon la plus exhaustive possible dans Los Embarbelats.

Jean Jacques Gillot, co-auteur des Embarbelats Copier

Des recherches, des témoignages : Un travail de fourmi

A partir de 1940, 16 000 Périgourdins ont été prisonniers de guerre, et ont travaillé dans les fermes et les usines du Grand Reich. Los Embarbelats se veut exhaustif et veut répertorier ces hommes dévoués par la force à l'ennemi. C'est un travail de fourmi qui a pris du temps, huit ans, une tâche fastidieuse au point où Jean-Jacques Gillot a mis au point le premier tome aidé de Francis-André Boddart et Guy Lachapelle Du Bois.

"D'abord il y a eu des listes officielles, des documents d'associations caritatives qui, à l'époque, ont pris en charge ses garçons à qui on envoyait un peu de bien être matériel et moral (....) et puis il y a aussi l'épluchage des registres de matricule. Enfin, j'ai eu beaucoup de contributions des descendants, des personnes proches et parfois même d'anciens que j'ai connu".

On les surnommait "les cocus de l'histoire"

Ce livre est une réhabilitation. On les surnomme ainsi parce qu'on les a oublié. "Partis au combat pour leur pays, ils ont dû rapidement baisser pavillon. Absents de la liesse de la Libération, ils ont perdu pour certains cinq ans de leur vie. Pour d’autres, beaucoup plus que cela", explique Jean-Jacques Gillot.

Où trouver le premier tome des Embarbelats ?

Auprès des librairies de Dordogne, mais l'ouvrage peut aussi être commandé directement auprès de l'auteur (pour le prix de 30€, port compris). Voici son adresse : Jean Jacques Gillot - La Bénéchie - 24 330 La Douze.