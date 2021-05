Le Coin lecture de France Bleu Périgord : "Mon tour du Monde en passant par Mars" de Felix Renoult

Passer par Mars pour faire le tour de la France en photos, c'est possible ! En passant simplement par la commune de Mars, dans la Loire. Felix Renoult s'est photographié devant les panneaux des communes les plus dingues de l'hexagone, et vous le propose en livre.