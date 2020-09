Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Saint Emilion mon amour” de Guillemette de La Borie

Après "Le marchand de Bergerac", Guillemette de La Borie replonge dans l'univers du vignoble avec son nouveau roman "Saint Emilion, mon amour" (Terres de France). Cette immersion dans le monde du vin est aussi et surtout l'occasion de suivre le destin d'un couple, d'une femme, Paloma.

Entre histoires personnelles et enjeux environnementaux, ce roman révèle une nouvelle fois la plume de Guillemette de La Borie. Ancienne journaliste spécialisée dans l'éducation, auteure d'essais et de biographies, elle est membre de l'Académie des arts et lettres du Périgord.

Résumé de "Saint Emilion, mon amour" :

A travers l'histoire d'un couple au long cours, avec ses trajectoires personnelles chargées du poids des générations précédentes, avec ses erreurs et ses secrets, une immersion dans le monde du vin d'aujourd'hui. Ses rites, ses enjeux, les hommes et les femmes qui dédient leur vie à la passion de la terre et du meilleur vin. Le temps et rien d'autre... Celui que Paloma, vigneronne respectée et séduisante quadragénaire, consacre chaque jour à sa vigne, soucieuse d'en tirer le meilleur vin.

Celui qui a forgé le couple qu'elle forme avec Arnould, propriétaire de Château Valliran. Complices depuis vingt ans, ils ont vu grandir ensemble leurs deux adolescents, ensemble ils ont développé leur vignoble : elle à la vigne et au chai, lui à la vente. A l'heure où Paloma veut convertir le domaine au bio pour mieux préserver l'environnement qu'elle aime, elle se retrouve seule : son séducteur de mari fuit la maison ; son aînée se met en danger... L'amour, la parole délivrée, le patient travail du temps suffiront-ils à Paloma pour surmonter les épreuves ? A travers l'histoire d'un couple au long cours, de ses petits ou lourds secrets, une immersion dans l'univers du vin avec ses rites, ses enjeux, aux côtés de ceux qui cultivent un savoir-faire ancestral.

