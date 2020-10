Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Saison 1” de Sophie Marvaud

Les séries font les belles heures des chaînes de télévision et ravissent également les spectateurs friands du genre. Sophie Marvaud est scénariste, auteur de série TV et professeur dans une école de cinéma. Autant dire qu’elle connaît bien le milieu des séries et de l’audiovisuel en général. Pour son nouveau roman, “Saison 1”, elle vous propose de suivre quatre scénaristes parisiens en Périgord. Conviés dans un manoir par une société de production pour écrire le projet de leur vie, une série à très gros budget, ils vont se retrouver mêler à une histoire de meurtre, celui de leur hôte, un producteur malsain.

Qui l’a tué ? Comment Guillaume, Wendy, Charlotte et Alex vont-ils s’en sortir ? C’est au coeur d’un Périgord qu’affectionne l’auteure que l’intrigue se déroule. Si l’endroit est paradisiaque, la descente en enfer des protagonistes n’en est que plus troublante.

Amoureuse du Périgord, Sophie Marvaud le connaît bien puisqu’elle y a vécu pendant quelques années. Elle a même écrit sur la préhistoire et beaucoup marché sur les traces des hommes préhistoriques. Si le manoir est né de son imagination, le lecteur y verra quelques ressemblances avec les paysages du Périgord noir.

Ecrit avant la crise sanitaire, “Saison 1” offre une vision de la fin d’un monde, celui des quatre scénaristes. Entre secret de fabrication d’une série, rencontre avec des personnages et intrigue, ce roman tient en haleine. En attendant une “Saison 2” ?

