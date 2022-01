Un roman, cheveux au vent, sur le littoral Catalan signé Hélène Legrais

Hélène Legrais nous raconte l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, deux générations et le même amour d'un territoire.

Le cabanon à l'étoile est un roman dramatique mais pas noir, presque chaud du soleil brûlant de la Catalogne qu'il nous raconte.

Un été des années 1960, Estelle, artiste peintre un peu bohème, prend en stop une jeune fille partie à l'aventure qui dit s'appeler Cassiopée. Estelle n'est pas dupe et comprend qu'elle cache sa véritable identité mais décide de laisser à la jeune fille le luxe d'être qui elle veut avec elle.

D'une beauté ravageuse et d'une sensualité ardente, Cassiopée, va provoquer des remous dans la vie et l'entourage d'Estelle. Cette dernière aura souvent à prendre sa défense et n'aura pas d'autres choix que de chercher à savoir qui elle est vraiment pour l'aider...

Le nouveau roman d'Hélène Legrais - Calmann-Levy

Le roman est publié aux Editions Calmann-Levy dans la collection Territoires.