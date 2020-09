Le coin lecture de France Bleu Périgord : “Young César, un jeune héros en Gaule romaine” de David Louyot

Sous la plume de David Louyot, Jules César retrouve une nouvelle jeunesse. Ancien archéologue, David Louyot est professeur d’histoire géographie, mais aussi auteur de romans. Pas étonnant donc qu’avec de telles connaissances et une bonne dose d’imagination, il se soit lancé dans l’écriture de la jeunesse de Jules César, ce grand personnage de l’histoire.

A la manière des grandes sagas littéraires à succès que dévorent les ados (mais pas que !), “Young César” mêle faits historiques réels et pure fiction. A mi-chemin entre roman d'aventures et historique, ce roman est un savant mélange entre histoires d'amour impossibles, complots et manigances familiales (sans oublier un soupçon de magie noire aussi).

David Louyot signe cette "biographie" librement inspirée de la jeunesse de Jules César - David Louyot

Ecoutez l'interview de David Louyot, auteur de "Young César, un jeune héros en Gaule romaine" (La Geste) Copier

Résumé

85 avant J.-C., Julius a dix-sept ans. Il est le descendant d'une des plus grandes familles romaines : les César ! Rome est dirigée par le consul Cinna, un fou sanguinaire qui fait régner la terreur dans toute la cité. Julius s'oppose depuis longtemps à l'âme corrompue de sa mère, Aurélia. Jusqu'au jour où il découvre que celle-ci organise avec Cinna un mystérieux et sombre complot qui le concerne directement. Mais sa rencontre avec Arria, dont il tombe amoureux, va tout bouleverser. La famille de celle-ci étant menacée par Cinna, César va aider Arria à fuir de Rome. Là commence une aventure aux multiples rebondissements.

Young César est un road-trip antique à travers Rome et la Gaule à lire et découvrir en écoutant une playlist décalée.

“Young César, un jeune héros en Gaule romaine” de David Louyot (La Geste)