Dans la série des P'tits ateliers, Camille Aspar, Barbara Ates Villaudy, Caroline Henimann et Catherine Muller co-signent un livre autour de l'égalité filles-garçons.

Le coin lecture : l'égalité filles-garçons expliquée aux plus jeunes

Un livre pour apprendre aux plus jeunes

Identifier les stéréotypes, parler de consentement afin d'éviter violences et harcèlement, sensibiliser aux discriminations économiques et sociales pour un meilleur vivre-ensemble : "L'égalité filles-garçons en s'amusant" est un ouvrage traitant l'ensemble des inégalités existant à l'âge adulte afin d'agir, dès l’enfance, pour que chacun et chacune puisse être libre de ses choix.

Au travers de 40 ateliers faciles à réaliser, explorez quatre grands thèmes : le respect d’autrui, l’égalité (à l’école, à la maison et dans l’espace public), les relations sociales et les stéréotypes, l’entraide et la tolérance. La particularité de cet ouvrage est de proposer des ateliers complétés d'un QR Code afin de télécharger des outils supplémentaires (fiche pour la classe, photos, tableaux, description d'origami...) pour la réalisation des activités. Les ateliers peuvent être réalisés indépendamment ou bien être regroupés en séquences pédagogiques.

L'idée forte de cet ouvrage est de transmettre des messages importants de manière ludique et d'agir en prévention dès le plus jeune âge, pour rendre notre société, issue d'un modèle patriarcal, plus égalitaire.

