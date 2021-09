Le coin lecture : "Périgord, lumière sur une terre de contrastes" 

Anne Marie Cocula et Jonathan Barbot se plongent dans l'histoire du Périgord avec des mots et des photos

Il existe une identité du Périgord. Forgée par plus de 2 000 ans d’histoire, depuis la nation gauloise des Pétrucores jusqu’à nous, elle s’est transmise de génération en génération avant de s’épanouir avec la découverte des principaux sites préhistoriques. Avec le livre "Périgord, lumière sur une terre de contrastes" d'Anne Marie Cocula et Jonathan Barbot (éditions Sud Ouest), préparez-vous pour une plongée dans cette fabuleuse histoire.

Ecoutez l'interview d'Anne Marie Cocula pour son livre "Périgord, lumière sur une terre de contrastes" Copier

C’est l’histoire de cette ancienne province, devenue le département de la Dordogne, et de ses femmes et ses hommes, que nous raconte Anne-Marie Cocula dans cet album magnifiquement illustré, avec tout son talent et toutes ses connaissances d’historienne et de Périgourdine.

Périgord, lumière sur une terre de contrastes d'Anne Marie Cocula et Jonathan Barbot (éditions Sud Ouest)