Le crépuscule des papillons, un roman historique de Marc Fouquet

Marc Fouquet signe "Le crépuscule des papillons", un livre sous forme de roman historique pour une plongée au cœur même de la guerre fratricide que se livrèrent catholiques et protestants. Inspirée d'une ancêtre emprisonnée dans la tour de Constance à Aigues Mortes, l'auteur raconte l'histoire d'une époque, celle du XVIIème siècle.... et même un peu plus. 1685-1747, l'auteur nous plonge dans une atmosphère autour des figures qui ont marqué leur temps, mais aussi d'anonymes. Ce roman est le fruit d'un gros travail de recherches. Entre fiction et réalité, ce 3ème roman historique s'invite aussi en Périgord.

Entre ombre et lumière, l'univers littéraire de Marc Fouquet mêle des parcours de personnages de pouvoir mais aussi de gens ordinaires. Un ton et une plume à découvrir !