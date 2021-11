Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le dernier livre de Jacques Fortier Copier

Ah qu’il est loin, le temps où le petit Jules Meyer aidait Sherlock Holmes au pied du Haut-Koenigsbourg. ... ça c’est le morceau Haut-Koenigsbourg par les Rhinwagges. Depuis, Jules Meyer a bien grandi, est devenu un fin limier et a mené plusieurs enquêtes en Alsace, toutes sont écrites par le talentueux Jacques Fortier, qui avait commencé sa carrière de journaliste sur notre radio. Toutes ses enquêtes mettant en lumières des pans méconnus de l’histoire alsacienne sont publiées, chez le Verger Editeur dans la collection des Enquêtes Rhénanes. C’est la septième aventure de Jules Meyer, qui se déroule en mai 1929.

Le jeune alsacien est appelé à la rescousse, car un coffret ancien a été trouvé lors de fouilles dans le quartier Greene Bari, de la Montagne-Verte à Strasbourg. Mais il a été volé trois jours plus tard. Or il est d’une exceptionnelle importance historique. Le détective alsacien devra composer avec une jeune chercheuse tête-en-l’air, un curieux étudiant allemand, un redoutable agent britanniqueet quelques autres personnages inquiétants, tous en quête du précieux « coffret de Strasbourg ». Jules devra aussi se pencher sur deux vieilles énigmes non-résolues depuis cinq siècles, qui ont beaucoup fait couler d’encre. Qu’a fait Gutenberg entre son départ de Strasbourg en 1444 et son retour à Mayence en 1448 ? Où et quand a-t-il réellement inventé l’imprimerie ? Je ne vous en dis pas plus, car Jacques Fortier vous tiendra en haleine dans ce polar intitulé “le crime de Gutenberg”, toujours dans la collection des Enquêtes Rhénanes, au prix de 10 € chez votre libraire préféré.

Le lien du livre sur la page de l'éditeur.