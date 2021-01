"Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse" de Mathias Malzieu et Daria Nelson

Les histoires d'amour sont sources d'inspiration. Cinéma, musique, littérature… Mathias Malzieu connaît bien ces trois domaines. Le chanteur du groupe Dionysos est aussi réalisateur, auteur… Il publie un recueil de textes brefs et intimes. "Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse" est un dialogue amoureux, sensuel et visuel avec sa femme Daria Nelson.

Ce livre est un joyeux mélange de textes, d'œuvres produites par Daria Nelson, de poèmes, tous reflet de leur histoire et de leur créativité.

Résumé

C’est l’histoire d’une fée qui enlève ses ailes avant d’aller se coucher et d’un apprenti poète qui fait la vaisselle.

Cela ressemble à un rêve et pourtant tout est vrai. C’est l’histoire d’un coup de foudre, quand tout est surprise et métamorphose. Quand le corps redevient un parc d’attractions, quand le coeur se transforme en Rubik’s Cube.

Les auteurs

MATHIAS MALZIEU entame sa carrière d’homme poétique en 1993 en fondant le groupe de rock Dionysos. Depuis, il développe son univers sous forme de livres, de disques, de films. Après La Mécanique du cœur et Journal d’un vampire en pyjama, traduits dans plus de vingts pays et qui ont touché plus d’un million de lecteurs, LE DÉRÈGLEMENT JOYEUX DE LA MÉTRIQUE AMOUREUSE est son premier recueil de poèmes.

DARIA NELSON est une artiste plasticienne et photographe née en Ukraine. Elle vit en France depuis 2016. Elle a été finaliste du prix Picto de la Jeune Photographie de Mode en 2016.