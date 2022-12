En 1920, Simone Mareuil et ses parents s'installent à Paris. Elle se fera connaître dans des seconds rôles dès 1921 grâce aux studios Gaumont, avant d’enchaîner par des rôles de plus grande importance trois ans plus tard. La seconde guerre mondiale viendra stopper sa carrière. Elle revient s’installer en Dordogne avant de disparaître tragiquement à l’âge de 51 ans.

Couverture « Le fantôme d’une étoile », par Hervé Brunaux - Editions Les Livres de l'Îlot

« Le fantôme d’une étoile » , par Hervé Brunaux, est paru aux éditions Les Livres de l'Îlot.