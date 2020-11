Festival de la BD d'Angoulême : la liste des albums sélectionnés dévoilée

Le "vrai" festival de la BD d'Angoulême comme on le connaît n'aura lieu qu'en juin 2021 (du 24 au 27) mais la remise des récompenses, elle, aura bien lieu fin janvier, comme d'habitude. On découvre ce mardi les albums en lice dans les différentes sélections.

La liste des albums sélectionnés pour le prochain Festival international de la bande-dessinée d'Angoulême a été dévoilée ce mardi 17 novembre 2020. Si le gros de l'événement aura lieu du 24 au 27 juin prochains, la remise des récompenses se tiendra bien en janvier.

En compétition dans la Sélection Officielle pour le Fauve d'or, le plus prestigieux des trophées, on retrouve 45 albums dont l'adaptation des premières années de l'écrivaine Anaïs Nin, Aldobrando ou encore Sapiens, la naissance de l'humanité. Le jury sera présidé par Benoît Peeters, le scénariste de la saga Les Cités Obscures.

Un nouveau prix pour les lycéens

Et en plus des traditionnelles sélections patrimoine, jeunesse 8-12 ans et 12-16 ans et polar SNCF, le Festival a aussi décidé de créer un nouveau prix, le Fauve des lycéens Cultura pour attirer plus de jeunes. Mille lycéens devront choisir parmi 15 albums issus de la Sélection Officielle (on y retrouve Aldobrando ou La mécanique du sage par exemple) une «short list» de cinq titres. Ensuite, un jury de 10 lycéens tirés au sort se réunira pour élire le lauréat parmi les cinq albums désignés.