Le Festival quartier du livre, le rendez-vous littéraire du 5e arrondissement

Le 5e arrondissement concentre le plus grand nombre de librairies et de maisons d’éditions de la capitale. Afin de valoriser ce lien unique, c’est tout un arrondissement qui va vivre au rythme de l’écrit pendant le Festival Quartier du Livre.

Librairies, maisons d’éditions, universités, commerces, établissements scolaires, musées, mairie et bien sûr les bibliothèques participent à ce grand-rendez-vous.

--> Découvrez le programme

“L’Essentiel” est le thème de cette 7e édition. Un mot qui fait écho au mode de vie de notre époque fait d’agitation et d’éparpillement. En effet, nous sommes constamment sollicités par un flot continu d’informations parfois contradictoires, invités à consommer plus que de raison, enjoints à aller vite. Il nous faut apprendre à nous départir du superflu, retrouver ce qui nous construit et nous anime, à la fois individuellement et collectivement, redonner aux mots et aux choses leur sens véritable et la place qu’ils méritent... Bref, il faut aller à “L’Essentiel”.