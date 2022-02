Le guide de conversation des enfants en alsacien

Réécoutez la présentation de ce livre afin d'apprendre l'alsacien, pour petits et grands Copier

Redde n’ìhr Elsassisch ? Oui, l’alsacien, ça me parle. Voici un nouvel ouvrage qui paraît pour que nous puissions renouer avec notre Müederproch, notre belle langue alsacienne, et ça, dès le plus jeune âge.

Il s’appelle “Alsacien” (jusque là, ça se tient), guide de conversation des enfants. De 7 à 99 ans, n’ayez pas peur d’apprendre, ça ne fait jamais de mal ! Il y a même la prononciation phonétique simplifiée pour ne pas se tromper. Pas la vraie phonétique avec les hiéroglyphes, là, il n’y a que les chercheurs, les linguistes et les amoureux des dictionnaires qui savent lire ça.

Avec ce nouveau guide, conçu spécialement pour les enfants (et les plus grands, faut bien s’y mettre, et pas besoin d’avoir honte, tout le monde a commencé quelque part), tout a été pensé pour éveiller à nos langues régionales.

Le talentueux Adrien Fernique a traduit les mots de cet imagier, paru aux éditions Bonhonne de Chemin. Et ils ont l’habitude, puisque dans cette collection, il y a de nombreuses autres langues régionales ou nationales. Ce guide de conversation est malin, facile d’utilisation, coloré, il vous plonge dans l’alsacien de façon très pédagogique, avec la phrase en français, la traduction en alsacien, la prononciation phonétique simplifiée, et, bien sûr, une illustration associée. Juste pour être sûr qu’on a bien compris. Ce livre est construit autour de thématiques concrètes (“je me présente”, “à table”, “je fais les courses”...), il invite aussi à s’immerger dans notre culture alsacienne : la gastronomie, les châteaux, les marchés de Noël, le printemps ?

Dans un format adapté aux petites mains, ce guide de conversation en alsacien s’emmène partout et s’utilise en de multiples circonstances. Et c’est pas cher, seulement 8€90 chez votre libraire préféré.

Le lien vers l'ouvrage sur le site de l'éditeur.