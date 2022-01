"Le Havre, A vivre et à aimer" clame dans un livre Jean-Baptiste Gastinne

Dans un court et très érudit livre qui vient de paraître "Le Havre, à vivre et à aimer", le premier adjoint au maire du Havre Jean-Baptiste Gastinne raconte son amour pour une ville qu'il a découverte tardivement avant d'y rester.

"Le Havre, à vivre et à aimer", c'est le titre d'un court livre écrit par Jean-Baptiste Gastinne (aux éditions L'Echo des vagues). Le 1er adjoint au maire du Havre y confie son amour pour la ville du Havre découverte aux hasards d'une mutation professionnelle dans l'enseignement. "_Je n'ai pas été séduit immédiatement. Je n'ai pas eu de coup de foudre. J'ai mis du temps pour apprécier la ville, l'aimer, et ce temps que j'ai mis à l'aimer et à l'apprécier, fait que mon attachement au Havre est très, très profond désormais et absolument irréversible" _explique le professeur agrégé d'histoire-géographie.

Il y a un rapport constant entre Le Havre et la modernité. Jean-Baptiste Gastinne

"Il suffit de parcourir ses rues pour voir qu'il y a une architecture contemporaine extrêmement moderne, extrêmement innovante, qui date de l'après-guerre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle l'a toujours été. Elle l'est évidemment au moment de sa création, au XVIIIe siècle, on fait intervenir des architectes italiens. Elle l'est au XVIIe où Vauban va arriver au Havre et finalement, il va très peu intervenir parce-que tout le travail a été fait avant. Elle l'est au moment de la Révolution française. Elle l'est évidemment au XXe siècle et elle l'est aussi par son rapport avec le sport. Bref, il y a un rapport constant entre Le Havre et la modernité."

Le Havre A vivre et à aimer est publié aux Echos des vagues © Radio France - Yves-René Tapon

Jean-Baptiste Gastinne souligne aussi le nombre d'explorateurs partis du port du Havre au fil des siècles: "Verrazano est oublié dans les manuels d'histoire où pourtant la période des grandes découvertes est traitée. On parle évidemment de Magellan. mais c'est normal, on parle d'Amerigo Vespucci, de Jacques Cartier, mais on ne parle pas de Verrazano qui pourtant part découvrir l'Amérique du Nord et cherche le passage. Et il va découvrir tout le littoral du continent nord américain, 4.000 kilomètres de côtes".

C'est vraiment une ville nature. Jean-Baptiste Gastinne

"On voit Le Havre comme une ville portuaire, industrielle, logistique, une ville de transport, un important hub. Et j'essaye de surprendre un peu en disant que ce n'est pas que ça et que c'est vraiment une ville nature où on sent en permanence les éléments de la nature".

Le Havre et sa plage © Radio France - Yves-René Tapon

Jean-Baptiste Gastinne écrit enfin: "Depuis plus de cinq siècles la ville du Havre se bat et elle mérite qu'on se batte pour elle".