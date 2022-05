Le journal intime de Rudolf Noureev

Ce n'était pas un choix de vie, c'était sa vie !

La danse coulait dans ses veines et il en a fait son destin. Il voulait être au sommet de son art et sa détermination l'a dirigé vers l'Académie Vaganova dans les mains d'un illustre professeur, Alexandre Pouchkine. Sa soif de liberté physique mais surtout spirituelle le conduira à sa défection au Bourget en 1961. Elle le révélera au monde entier. La légende Noureev était née.

Un être à part, une étoile filante, exigeant, perfectionniste, fidèle, un être capricieux et parfois arrogant pour qui ne le connaissait pas, qui a brillé sur toutes les scènes internationales sans jamais oublier pourtant sa patrie chérie : la Russie. Il n'a eu cesse d'étoffer, de développer le rôle et la technique de "l'homme danseur" en s'imposant de rendre ses lettres de noblesse à la danse Classique.

Ce sont les mots de Charles Jude, chorégraphe, professeur de danse, ancien danseur étoile, qui figurent sur la quatrième de couverture du Journal intime de Rodolf Noureev, par Marianne Vourch. Marianne Vourch l'a écrit, et Lambert Wilson l'a lu sur France Musique, que vous pouvez retrouver en podcast.

Ecoutez Marianne Vourch dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

