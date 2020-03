Le lézard d'Or par Suzanne Max, éditions Ex Aequo

L'histoire : Plusieurs siècles avant notre ère. Quel est le traitre ambitieux et cupide qui menace la paix et la prospérité de l'île de Syllana ? Le jeune Narouk aurait-il le pouvoir de déjouer le complot et de démasquer l'assassin du Prince Soèn ? Persuadé que tel est son destin, Narouk quitte l'humble hameau de pêcheurs où il vit et s'engage dans une mission audacieuse, aidé de sa soeur Thalia.Ensemble, ils feront tout pour enfin redonner sa place au lézard d'or, symbole de la lignée princière de Syllana.

L'auteur : D’abord enseignante en école primaire, Suzanne Max se tourne désormais vers l’écriture. Elle réalise depuis 2016 avec le dessinateur Alain Benoist les quatre épisodes de la série des aventures de Liann l’enfant faune, riche en péripéties et en émotions. Avec ce petit personnage des forêts, les auteurs ont à cœur de transmettre un message qui leur tient à cœur en faveur de la biodiversité. ́̀́́́̀̀Elle publie également un roman, Un puissant murmure, en juin 2018, et un conte de Noël fin 2018, Le Noël enchanté d’Ellya.

Provençale d’origine, Suzanne Max vit depuis quelques années dans les Landes. Le Lézard d'Or est publié en février 2020.