"Le lit d'Aliénor" de Mireille Calmel sort en version BD et collector

Le roman de Mireille Calmel, "Le lit d'Aliénor" est un véritable best-seller : plus d'un million d'exemplaires vendus, des traductions dans toute l'Europe, et pour l'anniversaire de sa sortie, 20 ans plus tard, c'est une bande dessinée et un roman collector que vous allez pouvoir vous procurer.

Aventure, magie et histoire au programme, avec l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, une belle jeune fille au tempérament fougueux, qui est encore à marier. Nous sommes alors à Poitiers, en 1137. Sa dot : le duché d'Aquitaine, un immense territoire convoité par l'Ordre du Temple tout juste naissant, et le Roi de France. Mais Aliénor n'a que quinze ans, et vit que pour le chant des troubadours et les jeux interdits. Elle ne résiste pas à l'entrain de Loanna de Grunwald, sa dame de compagnie, descendante du druide Merlin et de la prêtresse Viviane d'Avalon, qui a une mission : faire en sorte qu'Aliénor épouse Henri, le fils de Mathilde d'Anjou, pour devenir l'héritière du trône d'Angleterre.

Pour la BD, Mireille Calmel s'est associée à Pierre Legein, dessinateur, qui a retranscrit en dessin les images que l'autrice avait en tête. Et pour la version collector, ce sont des illustrations de Pierre Legein également, ainsi que des scènes coupées qui sont rajoutés au roman initial.

Bref, si vous avez aimé Le Lit d'Aliénor, de Mireille Calmel, ne passer pas à côtés de ces deux versions. Elles sont à retrouver aux Editions XO.

Aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire, sachez que le fils de Mireille Calmel, Anael Train, a lui écrit le préquel du Lit d'Aliénor : "Le Serment de Jaufré".