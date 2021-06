Le Livre à Metz, Littérature et Journalisme en partenariat avec France Bleu Lorraine

Depuis plus de 30 ans, le Festival Le Livre à Metz a pour mission la promotion et la sensibilisation au livre et à l’écrit. Elle organise chaque année en avril le festival Le Livre à Metz - Littérature et Journalisme, manifestation majeure qui attire plus de 35 000 visiteurs et dont l'ambition est de mettre l'écrit dans les mains de tous(tes) en permettant des rencontres et échanges privilégiés entre les auteurs(trices) et leurs lecteurs(trices).

En 2020, la crise sanitaire l'avait malheureusement obligée à sinon annuler tout du moins transformer son édition "Héroïques" en version numérique avec lives et rencontres virtuelles par vidéoconférences.

Cette année, après un report décidé en février dernier, les organisateurs ont finalement choisi le week-end du 18 au 20 juin pour un festival qui se déroulera exceptionnellement dans les Jardins de l'Esplanade à Metz.

Le Livre à Metz 2021

Demain est à nous !

La thématique de cette 34e édition a sonné comme une évidence pour l'équipe organisatrice qui, cette année plus que jamais, s'est donné pour mission de faire rêver, respirer le temps d'un week-end en laissant le champ libre au pouvoir des mots.

Cette nouvelle thématique "Demain est à nous" donc donnera lieu à des conversations autour de l’avenir et des différentes manières de le concevoir.

Retrouvez-nous en direct du Festival

Retrouvez France Bleu Lorraine en direct du Livre à Metz vendredi 18 juin de 16h à 19h et tout le week-end en compagnie des auteurs/trices de 11h à 12h30.

En quelques chiffres, le festival rassemblera :

près de 180 invités d'horizons différents – romanciers, journalistes, essayistes, photographes, dessinateurs, scénaristes BD…

d'horizons différents – romanciers, journalistes, essayistes, photographes, dessinateurs, scénaristes BD… 70 événements aux formes variées : rencontres, débats, lectures, spectacles, apéros-philo, expos…

aux formes variées : rencontres, débats, lectures, spectacles, apéros-philo, expos… exceptionnellement, une déambulation en extérieur parmi une soixantaine de petits chapiteaux, dans le respect des conditions sanitaires

La programmation complète du Livre à Metz

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les invité(e)s d'honneur de l'édition

Comme chaque année, plusieurs invités d’honneur portent les couleurs de l’édition. Pour la littérature générale, ils sont deux : ils incarnent la thématique et offrent des passerelles entre les mondes du livre et des médias. Ce sont la journaliste Florence Aubenas (Prix Joseph Kessel 2010, Prix d’Académie 2015…) et le romancier Mathias Enard (Prix du Livre Inter 2009, Prix Goncourt des lycéens 2010, Prix Goncourt 2015...). L’auteur-illustrateur Geoffroy de Pennart sera l’ambassadeur de la littérature jeunesse et Fabien Toulmé (Prix Schlingo 2020, Prix France Info de la bande-dessinée et d’actualité et de reportage 2021) celui de la BD.

Semaine spéciale Le Livre à Metz sur l'antenne

Pour accompagner la tenue de ce festival, France Bleu Lorraine vous propose des rendez-vous littéraires en lien avec Le Livre à Metz chaque jour :

Côté culture à 9h15 : découvrez un(e) auteur(trice) chaque matin et tentez de remporter son livre à chaque fin d'interview

Reportages sur le thème de la découverte à 17h35 : Aurélie Delmas, journaliste indépendante, a passé plusieurs semaines en résidence avec des mineurs isolés d'une classe UP2A/NSA du collège Paul Valery à Metz. Un joli projet qui se conclura par une écoute publique de ses reportages dans le cadre du festival.