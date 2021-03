Le livre "Alsace, terre du milieu, entre coq gaulois et aigle germanique"

Réécoutez Pierre Nus vous présenter le coup de cœur du jour Copier

Couverture entière - Editions du Signe

Si quand je vous parle de terre du milieu, vous pensez à ça c’est du Tolkien, c’est vrai, mais nous sommes en pleine terre du milieu, au carrefour des cultures française et allemande. C’est le propos du dernier livre de Claude Muller et Fabien Baumann : Alsace, terre du milieu, entre coq gaulois et aigle germanique. Je tiens à préciser que c’était le cri d’un coq gaulois doré, le seul coq à être le vrai emblème français. Trêve d’oiseaux, retour à ce livre-objet unique, illustré de 400 documents et de 17 fac-similés joliment placés, vous aurez en main des reproductions des grands moments de l’Histoire de l’Alsace. Découvrez l‘Alsace par son histoire, un vrai chassé-croisé entre la France et l’Allemagne. L'histoire de l'Alsace y est retracée depuis l'époque mérovingienne à travers 62 thématiques présentant des faits, des périodes et des personnages historiques. L'attachement européen de notre territoire est particulièrement mis en lumière. Je peux vous dire que ce bouquin, ce livre a été édité aux éditions du Signe, il vaut 35 euros, mais c’est un très bel objet, ça vaut le coup, jetez un œil et laissez-vous conquérir dans votre librairie préférée.

