Le livre bilingue "Moi, Fritz Roess, paysan et poète"

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le livre "Moi, Fritz Roess" Copier

Que se passe-t-il lorsque trois cousins découvrent dans un livre de comptabilité les mémoires de leur arrière-arrière-grand-père ? Cela peut sembler incongru, mais lorsqu’on a un livre de comptes fin du 19e siècle, que tout n’est pas rempli et que le papier est aussi rare qu’un alsacien qui n’aime pas la bonne chère, on n’hésite pas, on écrit là où il y a de la place, petit et serré.

Décrypter l’écriture Sütterling de Fritz Roess, né en 1870, n’a pas été une mince affaire. Entre ses souvenirs de famille, ses anecdotes et ses poèmes. Fritz Roess était un protestant fervent et le poète familial. Sa ferme se trouvait au Buchteren, un hameau au-dessus de Soultzeren près de Munster.Petit paysan, il s’était marié avec la fille d’un riche industriel de la région de Melhüsa, Il avait 8 vaches, ce qui était vraiment pas mal, à l’époque.

En 1915, les combats de la Première Guerre Mondiale l‘obligent à tout abandonner. Il se réfugie avec sa famille au Pays de Bade. Il y meurt de maladie à seulement 47 ans, en 1917. C’est là-bas qu’il a écrit ses mémoires et des poèmes, son carnet a été rapatrié à sa famille et oublié dans un meuble. Ses textes, traduits en français, mais vous pourrez aussi lire le texte original, expriment son Heimweh, son mal du pays, son espoir de paix par des poèmes. D’autres textes de son fils Georges complètent ceux de son père.

Dans ces 247 pages, vous trouverez des photos d‘époque, de nombreuses notes qui enrichissent l’ouvrage, et montrent bien l’état d’esprit d’un alsacien déraciné pendant la Grande Guerre. L’initiative des 3 cousins Daniel Roess, Daniel Maurer et Philippe Elsass donnent un beau livre bilingue : Moi, Fritz Roess, paysan et poète, Bergbauer und Dichter, est édité par la SALDE, au prix de 20 € dans toutes vos librairies.

Le livre sur le site de la SALDE.