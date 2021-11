Le livre Chocolat(e) de Thierry Mulhaupt

Réécoutez Pierre Nuss vous parler avec humour du livre de Thierry Mulhaupt Copier

Lors de ces longues soirées de presque hiver, dans la brume et le froid humide, le moral n’est pas toujours au rendez-vous. Parfois, un carreau peut sauver les meubles.Un bout de bon chocolat redonne le sourire. Et ce n’est pas Thierry Mulhaupt qui dira le contraire.

La famille de Thierry Mulhaupt travaille dans le domaine de la boulangerie depuis cinq générations. Enfant, il aide ses parents à la boulangerie familiale de Merxheim, près de Colmar, puis s’oriente vers la pâtisserie, devenant Meilleur Apprenti pâtissier de France en 1981, à 18 ans, et meilleur apprenti pâtissier du monde l'année suivante. C’est déjà un peu Thierry…Thierry Mulhaupt continue sa formation auprès des Maisons Malitourne, Dalloyau ou encore La Tour d'Argent.

Il s’installe en Alsace en 1991. Il y possède aujourd’hui 3 boutiques et un laboratoire de production. Et il sort un nouveau livre sur sa passion : le Chocolat avec un (e) entre parenthèses, car cela sonne comme le mot espagnol chocolate... Cet ouvrage prend naissance dans la passionnante aventure colombienne qui a mené Thierry Mulhaupt à acquérir une plantation de 10 hectares sur le piémont de la Cordillère des Andes et nourri son engagement pour l’agroforesterie, la biodiversité et le cacao durable. Avec ce livre, apprenez tout du cacao au chocolat : son histoire, sa culture, son économie géopolitique, sa symbolique, jusqu’aux importants critères écoresponsables sur lesquels nous sensibilise Thierry Mulhaupt. Les secrets du cacao, l’art de la fabrication du chocolat et de sa dégustation, la nature luxuriante et généreuse de la Colombie, le café y sont abordés, et bien plus encore… Il y a plein de recettes entre des invitations au voyage, et comme le chocolat de Thierry Mulhaupt, c’est riche en émotions.

Vous pouvez trouver l’ouvrage dans les chocolateries Mulhaupt à Strasbourg, Mundolsheim et Colmar, ou en librairie, au prix de 37 €.

Le site de Thierry Mulhaupt.

Les boutiques :

À Strasbourg :

18 rue du Vieux Marché aux Poissons

67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 23 15 02

À Strasbourg :

5 rue du Temple Neuf

67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 32 43 80

À Mundolsheim :

3 rue Thomas Edison

67450 Mundolsheim

(Près d'Électricité de Strasbourg)

Tél : 03.88.20.10.68

À Colmar :

6 Place de l'École

68000 Colmar

Tél. : 03 89 41 24 63