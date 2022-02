Le livre d'Alain Kahn : 350 expressions judéo-alsaciennes traduites et commentées

Réécoutez la présentation du nouveau livre d'Alain Kahn Copier

Après “rire pour réparer le monde” de Freddy Raphaël, la Nuée Bleue sort un deuxième ouvrage sur le judaïsme alsacien, livre ressemblant d’ailleurs un peu au premier dans sa composition, serait-ce le début d’une collection ? En tous les cas, lui en est un, c’est Alain Kahn, président de la Communauté israélite de Saverne où il assume également la fonction de 'hazan et d'enseignant au Talmud Torah local, il a mené un précieux travail de collecte d'expressions judéo-alsaciennes dans la littérature et auprès d'anciens qui parlent encore le Yéddisch-Daïsch, ce dialecte en voie de disparition.Alain Kahn a choisi 350 expressions pour les partager et les faire perdurer : les plus emblématiques, les plus compréhensibles, les plus amusantes. Mêlant joyeusement l'allemand, l'hébreu et l'alsacien, elles parlent des coutumes, des fêtes, du Chabbat, mais aussi du quotidien, des affaires, des chrétiens et de la cuisine. //

Par exemple, comment dire que votre voisin a pété un boulon ? Dü besch gànz maschùgge! Un mot qu’on en entend encore en alsacien, qui vient de l’hébreu Meschouga, fou en hébreu. Ou encore «Dayyess fer Onngelegti ayyer», littéralement : «ce sont des soucis pour des œufs qui ne sont pas encore pondus». Des mots reviennent, peut-être utilisez-vous le mot alsacien “Schlàmàssel”? Ce mot yiddish est une fusion du mot alsacien “schlìmm”, grave, et du mot “mazel”, chance, donc quand la chance est grave, c’est plutôt une catastrophe, remarquez ça peut aussi désigner la personne à qui il arrive des malheurs.J’ai l’impression que la musique de tout à l’heure vous a plu ?

Ces expressions nous font découvrir les traditions et la vie quotidienne des juifs de la campagne alsacienne d'antan, alors peuplée de marchands de bestiaux, de filles à marier, de rémouleurs et de colporteurs. Mais chut ! N'en disons pas plus, car... Dü dèrfsch niks vermassere ! Pas de spoiler ! En bonus dans le livre sur ces 350 expressions judéo-alsaciennes d’Alain Kahn : un lexique des prénoms judéo-alsaciens et douze comptines. 192 pages pour 22€ chez votre libraire préféré. Et la berceuse yiddish qu’on entendait en fond vient du site de l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace.