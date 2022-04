"Le livre des heures" en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2022

L'histoire

Marguerite, fille et petite fille d'enlumineurs, vit sur le pont Notre-Dame. Son frère jumeau est épileptique. Marguerite le veille, le maintient littéralement en vie. Sa mère préfèrerait que Marguerite soit malade plutôt que son fils. Elle harcèle et accable sa fille. Pour compenser et conjurer cet enfermement, Marguerite s'arrime à la manifestation primordiale de la vie qu'est la lumière, la couleur.

Elle va gagner sa place dans l'atelier familial, non sans peine.

Toute sa vie, elle marche sur une ligne de crête, un chemin borné par le pont Notre-Dame et le Petit Pont. Chaque jour elle traverse l'île de la Cité, de l'atelier d'enluminure à l'apothicairerie de son parrain où elle vient s'approvisionner en pigments.

Jusqu'au jour où elle rencontre Daoud. Un maure - l'ennemi absolu.

L'avis du libraire

Anne Delaflotte Mehdevi aborde la période du Moyen Âge de manière flamboyante et féminine sous les traits de Marguerite, enlumineuse de renom et indépendante, dans le Paris du Pont Notre-Dame. Un roman intimiste où la richesse des couleurs s’entremêle à l’éclosion des sentiments d’une femme libre"

(lire la suite)

Katia Leduc - Librairie L'embarcadère (Saint-Nazaire)

L'extrait

Retrouvez la sélection 2022 du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires sur francebleu.fr

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter !