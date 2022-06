Le livre en fête à Nice jusqu'à la fin du mois de juillet

Vous aimez la lecture ? Ce mercredi marque le top départ d'une fête consacrée aux livres. La Ville de Nice et sa bibliothèque municipale proposent un ensemble d'animations pour toutes et tous jusqu'au 25 juillet 2022.

Si vous êtes un passionné de littérature, cet évènement est fait pour vous ! "La Bibliothèque sous les arbres" a débuté ce mercredi et le message est simple : venez vous détendre, lire, jouer et participer à toutes sortes activités. Les rendez-vous de cette fête sont proposés dans les bibliothèques et les jardins de Nice. Certains doivent se faire sur inscription.

Un programme pleinement rempli

Lectures sous les arbres (dès ce mercredi à la bibliothèque les Moulins de Nice), chasse aux livres (samedi à la bibliothèque Louis Nucéra) ou relaxation matinale sont présentés pour les jeunes et les adultes. Vous pouvez également partager vos bouquins coup de cœur le mardi 5 juillet de 10 heures à midi et le vendredi 22 juillet dès 9 heures. Par la même occasion, la projection d'un film animé est proposée le jeudi 21 juillet de 14 heures à 15 heures 30. Tous les exercices sont gratuits et se déroulent dans les différentes bibliothèques de la cité niçoise. Toutes les informations ainsi que la programmation sont à retrouver sur le site www.bmvr.nice.fr.