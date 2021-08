Le livre inclassable d’Hervé Brunaux : “Moteurs” !

“Moteurs” ! Ce titre résonne comme une injonction, comme une promesse d’une route longue et riche en rencontres et découvertes. Hervé Brunaux signe un livre inclassable. Son style : la poésie, une forme que l’auteur affectionne particulièrement et qui colle parfaitement à l’univers de cette histoire qu’il vous raconte. Lui et ses personnages. Le ton est rythmé, les images fusent et l’histoire se déroule au fil des pages tel un film projeté sous vos yeux.

Ecoutez l'interview d'Hervé Brunaux pour son livre "Moteurs" Copier

Hervé Brunaux a déjà écrit des romans, des livres sur le Périgord… mais la poésie est un domaine qui lui va comme un gant. Découvrez avec lui, cet univers qui vous tend les bras avec son livre “Moteurs” paru aux éditions Dernier télégramme. Pour vous procurer ce livre, il est disponible dans les librairies de Dordogne ou sur le site Internet de l'éditeur.