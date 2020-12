Le livre "Initiation à l'Hortus Deliciarum" de Marie-Thérèse Fischer

Un livre pour découvrir ce qu’était réellement l’Hortus Deliciarum, réalisé au XIIe siècle pour les chanoinesses du Mont Sainte- Odile et détruit il y a 150 ans lors du bombardement de Strasbourg.

Réécoutez Pierre Nuss vous parler du Hortus Deliciarum Copier

Une première partie conduit le lecteur à travers les données réelles du contexte historique dans lequel a été réalisé le précieux ouvrage, avec une attention particulière au personnage de l'abbesse Herrade, dont on se fait généralement une idée très contestable.Les 1165 textes de l'Hortus Deliciarum, à l'exception de quelques poèmes, ne sont pas d'elle, comme on le croit souvent, mais de très nombreux auteurs, dont on ne présente que les principaux, les uns remontant à l'Antiquité, les autres contemporains de Herrade, dont on ne connaît que quelques poèmes.

L'Hortus Deliciarum est une compilation d'extraits d’œuvres.Une autre partie est consacrée à des thèmes divers, à travers textes et images collectés çà et là dans l'Hortus Deliciarum :

Les sept arts, chemins de sagesse.

Le reflet des mythes grecs.

Une certaine idée du cosmos.

Un bestiaire porteur de messages.

Regards sur les laïcs.

Quelle image de la femme ?

Le diable, les démons et l'enfer.

Plusieurs grandes planches sont étudiées en détail, avec les inscriptions qu'elles contenaient et qui permettent d'en pénétrer le sens.Une liste des sujets qui constitue l'élément le plus surprenant de l'ouvrage :

L'échelle du paradis.

La Nativité et la visite des Mages.

Une icône de la théophanie.

Le mystère de la Rédemption.

Hohenburg et ses origines.

.Enfin s'esquisse un aperçu du devenir de l'Hortus Deliciarum jusqu'à sa destruction, ainsi qu'une évocation du "Flabellum de Hohenbourg", si proche de lui par son style.

La page du livre sur le site de l'éditeur.

Retrouvez le dossier complet des chroniques de Marie-Thérèse Fischer sur l'Histoire de l'Alsace.