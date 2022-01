Le livre Larmes et courage – Nos vies derrière les masques

Réécoutez Pierre Nuss présenter ce livre-hommage aux soignants Copier

Rappelez-vous le mardi 31 décembre 2019, ça fait loin, hein ? [BOB01] Plein d’espoirs qui seront douchés par cette annonce : l’OMS est avertie de l’existence à Hubei d’une nouvelle pathologie, une « pneumonie d’origine inconnue… ». C’est une alerte officielle de ce qui sera la première pandémie du XXIe siècle. L’information passe presque inaperçue, mais sa réalité s’installe sournoisement et insidieusement dans notre monde. L’ombre de cette menace profitera de notre ignorance pour frapper, déstabiliser, affaiblir et tuer. 2020 ne sera pas comme espérée ! Ce sera une année où rien n’est impossible.

Et le COVID-19 va mettre à mal nos soignants, tous les services de santé sont sur le pont. Dont ceux de Colmar, au cœur d’une tourmente d’une ampleur inégalée qui sera le révélateur d’une solidarité et d’une force collective inédites. Cet ouvrage retrace l’extraordinaire aventure humaine, le courage et l’engagement de ces équipes soignantes dans leurs vies, derrière leurs masques, face à cette première vague. Un ouvrage écrit par Nicolas Beaumont et le docteur Yannick GOTTVALLES, chef du pôle des urgences des Hôpitaux Civils de Colmar, retrace cette période inédite à grands renforts de photos et de descriptions. Il a été publié avec le soutien de la Fondation de France et la Fondation Anne-Marie et Roger Dreyfus. 29€90 chez votre libraire préféré.

Le livre sur le site de l'éditeur Baobab.