Le livre "Nos ancêtres les Alamans" de Bernard Wittmann

Déjà non, il y avait tant de peuples, de cultures et de langues différents avant l’arrivée des romains qu’on ne peut pas parler de gaulois sans créer un affreux résumé imprécis. Et en Alsace, les peuples triboques et rauraques étaient déjà germaines à l’époque. Elles se sont déplacées ensuite, et ont fait de la place à d’autres germains. Les alamans. D’àllemànne, littéralement tous les hommes un peuple laborieux aimant le beau et doué d’une profonde spiritualité. Apparaissant pour la première fois dans les textes romains en 213, ils ont d’abord été repoussés par les romains mais ont persévéré avec leurs alliés d’alors, les francs, et conquirent ensuite les Champs Décumates en 260, c’est à peu près entre le Rhin, le Main et la source du Danube, le Baden-Württemberg actuel. Bernard Wittmann ne voulait pas qu’ils restent les laissés-pour-compte de l’histoire régionale et a retranscrit tout ce qu’on sait d’eux.

Ben oui, ça veut dire 512 pages ! Religion, coutumes, organisation sociale et familiale. L’auteur a voulu remettre ce peuple à l’honneur dans ce livre illustré, avec des cartes en noir et blanc pour qu’on se rende bien compte des migrations successives, l’épopée de ce peuple méconnu et le formidable héritage qu’il a légué à l’Alsace, à commencer par sa langue et sa germanité, l’amour de la terre et du travail. Une autre fois, nous parlerons de pourquoi on parle l’alémanique au sud de l’Outre-Forêt, et francique au nord de cette forêt, là nous n’aurons pas le temps, mais Bernard l’explique bien dans son livre.

L’alémanique est toujours parlé dans le pays de Bade, en Suisse, jusqu’au Tyrol ! L’ambition de Bernard Wittmann était de casser les clichés et rendre la vérité historique sur cette période mal-aimée des historiens français qui va du IVe au XIIIe siècle. Durant ces neuf siècles d’une incroyable richesse, s’est ébauchée la culture alsacienne qui finira par rayonner sur une grande partie du Saint Empire Romain Germanique dont l’Alsace sera longtemps la clé de voûte ! Nos ancêtres les Alamans, fondateurs de l'Alsace, de Bernard Wittmann est en vente chez votre libraire préféré et sur le site de son éditeur yoran-embanner.com au prix de 22 €.

Le livre sur le site de l'éditeur Yoran Embanner.