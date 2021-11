Le livre "Nos mots doux - ùnseri Schmüswertle" de Simone Morgenthaler

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le dernier livre de Simone Morgenthaler Copier

Vous vous sentez l'âme d'un Don Juan des bords du Rhin ?Vous vous la jouez « Sissi dans le vignoble » ? Ou tout simplement, vous en avez assez de vous murmurer bêtement « mon chéri » et « ma douce », comme tous ces couples de la France de l'intérieur ?

Pourquoi ne pas essayer « Harzkafer » (scarabée de mon cœur), « Bettflasch » (ma bouillotte, si votre moitié a les pieds chauds) ou « Bibele » (ma poulette) ? Vous en avez assez d'appeler votre petit-fils « poussin » ? Pour changer, appelez-le donc « Bluttarschel » (petit cul nu). Surprenez-les avec une sélection de mots doux alsaciens ! Lammele, Mockele, Düdderle, Liewele, Scheefel, Kaferle, Schmüskatzel... Il y en a tant que Simone Morgenthaler en a fait un livre sur les mots d’amour ! Mais enfin, Simone !

Ce lexique très imagé et fondamentalement drôle est paru chez ID l’édition et vous propose de découvrir ou de vous rappeler le sens de ces mots doux de l’enfance que beaucoup d’Alsaciens prononcent encore aujourd’hui avec bonheur. Ces mots sommeillent en nous en veilleurs bienveillants. Il suffit de les dire pour qu’ils s’animent, ils nous rappellent la force et la beauté de notre langue maternelle d’Alsace. Ce livre par Simone Morgenthaler est illustré par Lucille Uhlrich et peut être trouvé à 12 € chez votre libraire préféré.

Le lien du livre sur le site de l'éditeur.