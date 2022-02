Le livre "Quelques instants avant la paix" de Fabien Reymann

Fabien Reymann publie un livre sur la Première Guerre Mondiale et comment les soldats qui se sont battus si longtemps dans l'enfer des tranchées ont pu survivre aux nombreux traumatismes qu'ils ont vécus.

Je vais vous parler du dernier livre de Fabien Reymann, mulhousien, il avait notamment écrit l’histoire du croiseur Mulhouse, et c’est le bateau qui vous raconte son histoire dans “Deux vies sur mer”... Changement de décor, mais restons dans l’histoire des vicissitudes militaires, pas forcément alsaciennes, puisqu’à cette époque-là, le drapeau noir blanc rouge du zweite Reich, le Second Reich allemand, flottait sur les bâtiments alsaciens. Nous suivons ici les aventures de Joseph, le personnage n’est lui pas historique, en 1918.

Lundi matin, 5h30, il fait froid, le brouillard est dense, presque à couper à la baïonnette. Je sors de mon trou pour aller pisser dans la tranchée voisine…” Joseph Devaux, sergent du 415e régiment d’infanterie, fait partie des dinosaures de la compagnie. Avec Achille et Augustin, ils sont les derniers de 1914 !

Depuis quelques jours, les bruits de « cessez le feu » circulent dans les tranchées. « L’armistice », ce mot se fait de plus en plus présent. Les hommes n’osent pas y croire. La vie dans les trous de boue est absurde. Nous partageons notre quotidien avec la vermine… Voilà la dernière fournée, un reste de génération à liquider ! Il est onze heures moins le quart, ils ne le savent pas encore, mais dans 15 minutes, ce sera terminé.

Le dernier obus tombe dans un fracas énorme, il ensevelit Joseph sous une tonne de terre… Après quatre années de batailles acharnées, d’attentes, le poids de la guerre sur cet homme a déséquilibré l’harmonie de la vie. Sera-t-elle guidée par des hasards heureux du destin ? De nombreuses œuvres traitent du stress post-traumatique moderne, mais certains historiens estiment que l’horreur de la Première Guerre Mondiale a été sa première manifestation.

Plongez-vous avec Joseph dans l’état d’esprit des soldats de la Première Guerre Mondiale et en tentant de répondre à cette question : et maintenant ? Le roman Quelques instants avant la paix du mulhousien Fabien Reymann est sorti chez Edilivre, à 14€ sur papier, et à 4€99 en version numérique.