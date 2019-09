Le Livre sur la Place, 41ème du nom est là !

Place de la Carrière, Nancy, France

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 septembre c'est le coup d'envoi de la rentrée littéraire, et ca se passe, comme chaque année à Nancy. Plus de 600 auteurs et illustrateurs vont séjourner Place de la Carrière pendant 3 jours pour vous faire connaître leur nouveauté et surtout fêter le livre sous toutes ses coutures.

L'année dernière, vous avez été plus de 175.000 lecteurs à sillonner le grand chapiteau du Livre et à vous régaler des rencontres et autres moments crées par le Livre sur La Place. Cette année, de beaux rendez-vous sont également annoncés parmi lesquels :

La Causerie Scientifique : Etes-vous ce que vous lisez ? Animée par Nathalie Milion, cette causerie se proposent d'analyser notre société par le prisme de ce que nous lisons. C'est Vendredi 13 de 17 à 18h au Palais du Gouverneur.

Remise de la Feuille d'Or : Prix des Médias France Bleu - Est Républicain - France 3 à la Lorraine Joffrine Donnadieu le samedi à 10h30 dans l'espace France Bleu.

Le 14 septembre de 14h à 15H : deux salles, deux ambiances. Une ambiance de curiosité scientifique tout d'abord avec le fameux Jamy Gourmaud (ex-animateur de C'est Pas Sorcier) et Frédérique Brun au Museum Aquarium de Nancy. Et une ambiance intimiste à l'Hôtel de Ville avec la rencontre de Jérôme Prod'homme et Eric-Emmanuel Schmitt.

Jean-Christophe Grangé, le maître du polar, vous donne rendez-vous le 15 septembre à L'Hôtel de Ville de Nancy pour une rencontre, lui qui se fait si rare en public.

Toujours le 15, à la préfécture de Meurthe et Moselle : notre auteure à nous : Elise Fischer. Un rendez-vous 100% lorrain à ne pas manquer de 16h30 à 17h30.

Et enfin, un vrai cadeau... Une avant-première nationale même, Fanny Ardant joue "La Passion Suspendue" de Marguerite Duras le 15 Septembre à 18h à l'Opéra National de Lorraine. Un vrai cadeau donc, puisque cette pièce sera ensuite jouée pour une dizaine de dates à Paris.

Ce n'est qu'un court horizons des belles choses qui vous attendent à cette 41ème édition du Livre Sur La Place. Retrouvez prochainement l'intégralité des rendez-vous de France Bleu sur notre site.

Découvrez le programme complet du Livre Sur La Place !