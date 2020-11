"Le mauvais goût de la truffe" de Bruno Delord (éditions Saint Honoré)

La truffe fait partie du quotidien de Bruno Delord. Ce Périgourdin n'était pas prédestiné à prendre la plume pour écrire un roman. Et pourtant ! Alors qu’il s'apprête à partir aux champignons, il se met à penser au fait qu'il est possible de lui voler ses truffes. Cette pensée le hante la nuit suivante. Un scénario naît dans son imagination. Bruno Delord ouvre une page blanche sur son ordinateur et se lance. Il devient ainsi écrivain.

Dans "Le mauvais goût de la truffe", Bruno Delord met en scène ce qu'il connaît : la truffe, le Périgord, la chasse… mais laisse aussi la place à la fiction avec ces meurtres en série et l'enquête qui en découle.

Ecoutez l'interview de Bruno Delord, auteur du roman "Le mauvais goût de la truffe" Copier

Résumé

Un meurtre est perpétré un dimanche matin de décembre pendant un jour de chasse. Une truffe se trouve dans la bouche de la victime dont la main droite a été coupée. Un lieutenant de police de Bordeaux, « un peu porté sur le whisky » pour une histoire personnelle, vient mener l’enquête. Le dimanche suivant, toujours un jour de chasse, un autre meurtre. Même rituel que le précédent. Vient s’ajouter une disparue dont le corps sans vie sera retrouvé le lendemain dans une grotte. Ce lieutenant va mener l’enquête pendant trois semaines en faisant la connaissance d’un monde campagnard qu’il ne connaissait pas. Il va aller de découverte en découverte. La chasse, la truffe, la gastronomie, le patrimoine… Il va faire une rencontre qui va le détourner petit à petit de l’alcool. L’enquête et cette rencontre vont être en parallèle dans la seconde moitié du récit avec des interférences les unes sur les autres. À la fin du roman, il rassemble les preuves et démasque le coupable en même temps qu’il trouve l’amour.