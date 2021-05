60 recettes écologiques et économiques sont compilées dans le livre de Brigitte Lapouge-Déjean. Son titre : "Je prépare mes potions pour le jardin" (éditions Terre vivante)

Le meilleur des recettes écologiques et économiques avec le livre "Je prépare mes potions pour le jardin"

Quand une jardinière en bio et autrice d'une trentaine d'ouvrages sur le jardinage et l'écologie vous propose ses recettes écologiques et économiques pour soigner les plantes potagères, fruitières ou à fleurs, cela donne un livre de 60 recettes que vous allez adorer.

Préparations à base de plantes, produits simples pour aider les jardiniers amateurs ou aguerris, l'utilisation des restes… ce livre est une mine d'informations pour entretenir votre jardin au naturel et sans dépenser.

"Je prépare mes potions pour le jardin" de Brigitte Lapouge-Déjean avec les photographies de Serge Lapouge. Un livre paru aux éditions Terre vivante.